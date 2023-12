Por aclamação, Claudio Bonaldo é eleito novo presidente do Rio Branco

O Rio Branco tem um novo presidente. Em eleição realizada na noite desta sexta-feira (1º), no estádio Décio Vitta, em Americana, Claudio Bonaldo foi eleito por aclamação para estar à frente do clube no biênio 2024-2025. Ele é o atual vice-presidente jurídico do Tigre e assumirá o lugar de seu irmão, Gilson Bonaldo.

Gilson esteve à frente da equipe americanense nos últimos dois biênios, 2020-2021 e 2022-2023. Agora, Claudio irá assumir o posto máximo do Rio Branco. Apesar de não ter entrado em detalhes sobre a diretoria, a ideia do novo presidente é manter o trabalho que tem sido feito nas últimas temporadas.

Claudio Bonaldo foi aclamado como novo presidente do Rio Branco – Foto: Lucas Ardito / Liberal

“Dar sequência no trabalho de reconstrução que começou lá em 2016, para que o Rio Branco não perdesse patrimônio, não fechasse as atividades. Lá com o Valdir (Ribeiro, ex-presidente), depois quatro anos do Gilson e agora seguir esse trabalho de reconstrução. É isso que nós vamos alcançar cada vez mais”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao ser perguntado sobre o principal objetivo de sua gestão, Claudio afirmou que a meta é a aprovação do plano de recuperação judicial.

A primeira convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) será na próxima terça-feira (5), às 10h. Nela será definida a aprovação, rejeição, ou necessidade de um novo plano ser elaborado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A reunião precisa ter a presença dos responsáveis por pelo menos metade das dívidas de cada uma das três classes de credores do clube.

“Nós estamos na recuperação judicial, tem a assembleia agora no comecinho de dezembro e, a princípio, é a aprovação da lista de credores. Após isso, com certeza a meta é o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista e, em seguida, disputar a Copa Paulista para ter uma vaga no cenário brasileiro novamente”, completou.

Laureano Castanho Rabello foi eleito presidente do Conselho Deliberativo – Foto: Lucas Ardito / Liberal

Conselho Deliberativo

Além da eleição para presidente do clube, houve a votação para presidente do CD (Conselho Deliberativo). Também por aclamação, foi eleito o advogado Laureano Castanho Rabello, que irá substituir Fabiano de Camargo Neves. O novo líder do CD terá a missão de fiscalizar e auxiliar as tomadas de decisões do clube.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Agradeço aos membros do conselho que estiveram presentes. A questão é dar continuidade no que vem ocorrendo e ajudar daqui para frente, não desamparar o Rio Branco, porque foram feitas alterações muito boas nesses últimos anos, com os últimos presidentes, então vamos dar continuidade nisso”, comentou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.