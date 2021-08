Esporte Popó vai lutar em Miami com Whindersson Nunes em outubro por bolsa milionária

Acelino Popó Freitas vai lutar em Miami com Whindersson Nunes em outubro por US$ 1 milhão (R$ 5,23 milhões na cotação atual). A informação é de Igor Freitas, filho do ex-boxeador. O campeão dos superpenas e leves confirmou neste sábado nas redes sociais ao afirmar que já havia assinado contrato.

“Hoje (sábado) assinei o contrato da luta apresentação contra Whindersson Nunes. Como vocês sabem, nunca entrei no ringue para brincar. Sempre levei a sério minha profissão, o meu esporte! Nunes, se prepare que eu vou te pegar!! KO em você! E espero que você também esteja bem preparado: físico, técnico e mentalmente, porque eu estarei 100% pra você !”, escreveu Popó.

O evento entre o tetracampeão mundial e o youtuber vai ter parceria com a Banner Promotions, empresa de Arthur Pellulo, que cuidou da carreira do boxeador. Está em negociação a transmissão para o Brasil. Nos Estados Unidos será em pay-per-view. O duelo vai ser em um peso combinado entre 70 e 75 quilos.

Popó tem postado fotos e vídeos de treinamentos desde agosto do ano passado, quando disse ter sido sondado para enfrentar o também veterano Oscar De La Hoya.

Popó completará 46 anos em 21 de setembro. Seu cartel é de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. O interessante é que Popó criticou muito quando Mike Tyson anunciou seu retorno para a luta com Roy Jones Jr. “Ele é um vovô para o boxe”, disse o brasileiro, nove anos mais novo que o americano.