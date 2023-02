Ponte vence e abre 6 pontos de vantagem na liderança da Série A2 do Paulista

A Ponte Preta disparou na liderança da Série A2 do Campeonato Paulista, neste sábado à tarde, ao vencer a Portuguesa Santista por 3 a 1, de virada, e chegar aos 28 pontos em 11 jogos disputados. Agora o time de Campinas tem seis de vantagem sobre os dois vice-líderes, ambos com 22: a própria Lusa Santista e o Novorizontino, que perdeu para o Oeste por 1 a 0 na Arena Barueri.

No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Lusa ainda saiu na frente com Caio Mancha, mas depois levou a virada com dois gols de Pablo Dyego e outro de Léo Naldi. Esta foi a nona vitória da Ponte Preta, contra sete dos dois vice-líderes. O Oeste aparece com 13 pontos, em nono lugar.

Outros jogos aconteceram à tarde pela 11ª rodada. Em Indaiatuba, o Primavera abriu vantagem, mas depois cedeu o empate por 2 a 2 com o Lemense, que tem 11 pontos, em 13º lugar. O Primavera continua dentro do G-8 – zona de classificação -, com 15 pontos, em quinto lugar.

O Comercial saltou para a sexta posição, com 15 pontos, após vencer o por 2 a 1 o São Caetano, agora penúltimo colocado, com nove pontos. Só está na frente do Monte Azul, com quatro pontos.

Mesmo em casa, o Rio Claro perdeu o duelo regional para o XV de Novembro, por 2 a 0, resultado que derrubou o técnico João Vallim. Os dois times tentam fazer uma campanha de recuperação. O XV está agora com 13 pontos, em décimo lugar, uma posição na frente do Rio Claro, com 12 pontos.

Uma forte chuva que caiu não Vale do Paraíba cancelou o jogo entre Taubaté e Linense. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a realização do jogo neste domingo, às 11h, no mesmo estádio Joaquinzão, na cidade de Taubaté.

No domingo acontecem outros dois jogos. Às 16h, no estádio Alfredo de Castilho em Bauru, o Noroeste tenta a sua quinta vitória consecutiva diante do Monte Azul. O time bauruense soma 19 pontos, em quarto lugar. Às 19h, o Velo Clube, com 14 pontos em sétimo, recebe o Juventus, com 13 pontos, em oitavo.

Após a disputa do turno único – 15 rodadas – os oito melhores times chegam às quartas de finais para confrontos já previstos, de ida e volta. Pelo mesmo sistema brigam depois pelas semifinais e finais. Campeão e vice vão ascender ao Paulistão em 2024. De outro lado, os dois piores times serão rebaixados para a Série A3 em 2024.

Confira os jogos da 10ª rodada da Série A2:

SÁBADO

Oeste 1 x 0 Novorizontino

Primavera 2 x 2 Lemense

Rio Claro 0 x 2 XV de Piracicaba

São Caetano 1 x 2 Comercial

Ponte Preta 3 x 1 Portuguesa Santista

Taubaté x Linense (adiado para domingo, às 11h)

DOMINGO

16h

Noroeste x Monte Azul

19h

Velo Clube x Juventus