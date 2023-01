Ponte Preta vence pela 5ª vez seguida e segue 100% na Série A2 do Paulista

Ninguém segura a Ponte Preta na Série A2 do Campeonato Paulista. O time de Campinas conquistou a sua quinta vitória consecutiva neste sábado ao fazer 2 a 1 sobre o Taubaté, no estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada. Com 15 pontos, a Ponte tem 100% de aproveitamento e lidera a competição de forma isolada.

Agora a Ponte está cinco pontos na frente da Portuguesa Santista, que tem 10 após empatar sem gols com o Linense, em Lins. O Primavera tem a mesma pontuação, mas ainda estará em campo domingo cedo diante do Noroeste, em Bauru.

O Juventus, ainda invicto, tem nove pontos, em quarto lugar, após segurar o empate sem gols, fora de casa, com o XV de Piracicaba, que só tem seis pontos – é o 9º colocado. Quem subiu na tabela foi o Rio Claro, com sete pontos, depois de fazer em casa 3 a 0 sobre o Lemense, num duelo regional.

Em Novo Horizonte, o Novorizontino só empatou nos últimos minutos com o São Caetano, por 1 a 1. O time do interior tem sete pontos, em sexto lugar, enquanto o São Caetano, com apenas dois pontos, é penúltimo colocado, na frente apenas do Monte Azul, com um ponto.

Na abertura da rodada, em Barueri, Oeste e Comercial empataram por 0 a 0. Ambos têm cinco pontos, respectivamente, em 11º e 13º lugares.

A quinta rodada será fechada com dois jogos, a partir das 10h de domingo. O Monte Azul recebe o Velo Clube, com sete pontos, enquanto o Noroeste, com três pontos, vai receber o Primavera.

Na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam entre si, com os oito melhores indo à segunda fase e os dois piores caindo para a Série A3, em 2024.

Confira os jogos da 5ª rodada:

SÁBADO

Oeste 0 x 0 Comercial

Rio Claro 3 x 0 Lemense

Ponte Preta 2 x 1 Taubaté

XV de Piracicaba 0 x 0 Juventus

Linense 0 x 0 Portuguesa Santista

Novorizontino 1 x 1 São Caetano

DOMINGO

10h

Monte Azul x Velo Clube

15h30

Noroeste x Primavera