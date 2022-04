Ponte Preta vence CRB e desencanta na Série B do Brasileiro

Com uma postura totalmente diferente do que mostrou em toda a temporada, a Ponte Preta venceu o CRB, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lucca marcou o gol, o primeiro do time paulista em três jogos, que também alcançou sua primeira vitória.

Agora com quatro pontos, a Ponte Preta fica no meio da tabela de classificação. O CRB, com apenas dois jogos, soma um ponto e vai até o término esta rodada dentro da zona de rebaixamento.

Esta vitória foi redentora para a Ponte Preta, que não vencia há 10 jogos, desde o dia 9 de fevereiro quando bateu a Ferroviária, por 2 a 1, pelo Paulistão. E também para o técnico Hélio dos Anjos, que já acumulava seis jogos sem vencer três empates e três derrotas e também ganhou pela primeira vez.

Desta vez, a Ponte Preta se mostrou de forma diferente. Bem postada em campo, com o meio-campo protegendo a defesa e com o ataque se movimentando para abrir espaços. De início deu duas pontadas pelo lado esquerdo, que assustaram a defesa do CRB.

Mas a chance mais aguda foi do CRB, quando Anselmo Ramon fez lançamento por cobertura pra Fabinho, que cabeceou. A bola tocou na trave direita de Caíque França e depois atravessou a linha do gol e saiu do outro lado aos 19 minutos.

O gol da Ponte Preta saiu aos 23 minutos, pelo lado direito. Ramon deu de calcanhar para Norberto, que cruzou para trás e Lucca bateu cruzado de primeira no canto direito do goleiro.

No segundo tempo, Hélio dos Anjos deixou a Ponte Preta um pouco mais recuada, na espera dos ataques do adversário para tentar surpreender em contra-golpes. Mas o time alagoano era muito lento na transição e pouco ameaçou na frente. Disposta a quebrar o jejum de vitórias, a Ponte Preta não se arriscou no ataque.

Na quarta rodada, a Ponte Preta vai enfrentar o Vasco, quarta-feira, às 21 horas, em São Januário no Rio de Janeiro. Na mesma noite, o CRB vai receber o Náutico, às 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 0 CRB

PONTE PRETA – Caíque França; Norberto (Bernardo), Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Wesley Fraga), Ramon Carvalho (Wallisson) e Léo Naldi; Echaporã (Nicolas), Lucca e Danilo Gomes. Técnico: Hélio dos Anjos.

CRB – Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Iago Mendonça e Guilherme Romão; Marthã (Reginaldo), Wallace (Gustavo Apis) e Vico (David Brall); Fabinho (Wesley), Anselmo Ramon e Richard (Gabriel Conceição). Técnico: Marcelo Cabo.

GOL – Lucca, aos 23 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS – Norberto, Lucca, Ramon Carvalho, Wallisson e Hélio dos Anjos (Ponte Preta). Wallace (CRB).

RENDA – R$ 48.195,00.

PÚBLICO – 2.862 presentes.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).