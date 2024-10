Ponte Preta vence Brusque, se reabilita e deixa a zona de rebaixamento na Série B

A Ponte Preta conseguiu voltar a vencer para respirar na briga contra o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois das derrotas para Ceará (1 a 0) e principalmente no ‘dérbi campineiro’, contra o arquirrival Guarani (1 a 0), que culminou com a saída do técnico Nelsinho Baptista, o time alvinegro recebeu e venceu o Brusque, por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 33ª rodada.

Gabriel Novaes e Renato foram os responsáveis pelos gols da vitória, ambos no segundo tempo. Com o resultado, a Ponte Preta foi aos 38 pontos e abriu dois da zona de rebaixamento. Já o Brusque conheceu a sua segunda derrota seguida e segue estacionado dentro do Z-4, na 18ª colocação, com 33 pontos.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração para ambos os lados, não à toa os times estão brigando contra o rebaixamento. Tanto que a primeira boa chance só saiu aos dez minutos. Guilherme Queiroz pegou o rebote do goleiro Luan Ribeiro e mesmo sem marcação, de frente para o gol, acabou chutando por cima.

A resposta da Ponte Preta veio aos 21 minutos. Elvis cruzou na área e Emerson Santos cabeceou com forma, mas a bola saiu tirando tinta do travessão. Mas, a principal oportunidade da primeira etapa saiu aos 38, também pelos lados dos donos da casa. Gabriel Novais recebeu na pequena área e escorou para trás, mas Iago Dias acabou finalizando para fora.

No segundo tempo, apesar do Brusque ter dado indícios que tinha voltado melhor, foi a Ponte Preta quem conseguiu abrir o placar. Aos 10 minutos, em mais um cruzamento de Elvis, o atacante Gabriel Novaes apareceu sozinho na segunda trave e cabeceou para o chão, sem chances para o goleiro.

O camisa 35 quase ampliou aos 21, quando Igor Inocêncio o deixou cara-cara com o goleiro, mas finalizou forte e a bola explodiu no travessão, antes de sair.

A partir daí, o Brusque passou a buscar o gol de empate e em um dos principais lances, Agustín González bateu falta e a bola explodiu na trave. Mas, foi a Ponte Preta quem conseguiu balançar as redes e dar números finais ao duelo.

Aos 38, em outro lançamento de Elvis, o meia Renato ganhou do zagueiro na corrida, dominou e finalizou por baixo na saída de Matheus Nogueira que nada pode fazer. Não houve mais reação do Brusque.

Os dois times voltam a campo em dias distintos para a disputa da 34ª rodada da Série B. No sábado, a Ponte Preta visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 17h. Já na terça-feira (dia 29), o Brusque recebe a Chapecoense, no Estádio Augusto Bauer, às 19h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 BRUSQUE

PONTE PRETA – Luan Ribeiro; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Nilson Júnior, Joílson (Mateus Silva) e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Elvis; Dodô (Éverton Brito), Iago Dias (Matheus Régis) e Gabriel Novaes (Renato). Técnico: Nenê Santana (interino).

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Ronei), Wallace, Ianson e Jhan Torres (Cauari); Rodolfo Potiguar, Paulinho (Luiz Henrique), Marcos Serrato (Dionísio) e Agustín González; Diego Tavares (Jhemerson) e Guilherme Queiroz. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS – Gabriel Novaes, aos dez, e Renato, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel Novaes, Luan Ribeiro e Luiz Felipe (Ponte Preta). Diego Tavares, Jhan Torres e Marcos Serrato (Brusque).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 50.490,00.

PÚBLICO – 2.288 pagantes – 2.436 total.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).