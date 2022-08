Ponte Preta vai vender nesta sexta os ingressos excedentes para o dérbi

A carga inicial de ingressos para o dérbi 204 está esgotada. O torcedor da Ponte Preta que deseja assistir ao clássico contra o Guarani, no sábado cedo, terá uma última chance. A diretoria avisou que os ingressos excedentes serão vendidos nesta sexta-feira. Mas não existe um número exato de quantos bilhetes estarão disponíveis. O público deve girar em torno de 15 a 16 mil torcedores.

O clube aguarda o fim do prazo para as gratuidades para saber qual o número exato de ingressos que serão comercializados. O cadastro obrigatório para crianças de até 12 anos acabou nesta quinta-feira ao meio dia. O TC10+ (sócio torcedor), em dia com suas mensalidades, tem direito a entrada gratuita e também precisava trocar seu ingressos até às 18h.

De qualquer forma, a diretoria avisou que o número de ingressos será bastante limitado, mas pediu para que seus torcedores não comprem ingressos dos cambistas, mas comprar diretamente do clube.

A expectativa inicial era de 15 mil torcedores nas arquibancadas, mas a diretoria já está projetando, de forma otimista, o Majestoso com pouco mais de 17 mil torcedores, alcançando um recorde que há muito tempo não se vê na casa ponte-pretana.

O dérbi será realizado no sábado, às 11h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após perder para o Brusque, por 2 a 1, a Ponte Preta permaneceu com 29 pontos e aparece na 13ª colocação. Na última rodada, o Guarani venceu o Náutico, por 1 a 0, chegou a 23 pontos e respirou na tabela, apesar de seguir na zona de rebaixamento, em 17º lugar.