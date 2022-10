Ponte Preta vai ter várias baixas nas últimas duas rodadas da Série B

Cumprindo tabela, já que não tem mais chances de acesso e nem de rebaixamento, a Ponte Preta acabou derrotada pelo CSA, por 2 a 0, em pleno estádio Moisés Lucarelli, na última quinta-feira. Apesar do tropeço, o técnico Hélio dos Anjos diz que o time vai continuar na briga por pontos até o final do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com 45 pontos ganhos, a Ponte Preta aparece na 12ª colocação e volta a campo apenas na próxima sexta-feira (28) quando recebe o Criciúma, às 21h30, no último jogo no estádio Moisés Lucarelli do ano. Na última rodada da Série B, visita o Náutico, fora de casa.

Para o duelo contra o Criciúma, o técnico Hélio dos Anjos será obrigado a fazer mudanças no time titular devido as cinco baixas por suspensão. Aliado a isso, o comandante pode dar chances a jogadores que não vem atuando.

No duelo contra o CSA, quatro jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e estarão suspensos: os laterais Artur e Norberto, o zagueiro Mateus Silva e o atacante Echaporã. Já o volante Léo Naldi foi expulso e também está fora.