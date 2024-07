Esporte Ponte Preta vai ter mudanças no time pela 10ª vez seguida na Série B

Desde que chegou a Ponte Preta, o técnico Nelsinho Baptista não conseguiu repetir a escalação titular de um jogo para o outro na Série B do Campeonato Brasileiro. E, nesta terça-feira, quando encara o Vila Nova, no estádio Moisés Lucarelli, às 21h30, não será diferente. O time paulista é o 14º colocado com 20 pontos e está dois na frente da zona de rebaixamento.

O técnico contará com o retorno de quatro titulares. O zagueiro Sérgio Raphael, o volante Emerson Santos e o atacante Matheus Régis cumpriram suspensão na rodada passada e podem atuar. O meio-campista, porém, está com dores na perna e será reavaliado.

Já o lateral-esquerdo Gabriel Risso, preservado contra o Paysandu, irá retornar no lugar que foi de Zé Mário. Este foi expulso em um lance polêmico na derrota por 1 a 0 para o Paysandu, em Belém (PA).

Ele foi advertido com dois cartões amarelos, mas só depois de 16 minutos em campo, o árbitro foi avisado pelo VAR. Daí ele mostrou o cartão vermelho para o atleta.

Até por conta disso, a Ponte Preta deve entrar em campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Emerson Santos (Emerson), Castro, Ramon Carvalho e Elvis; Matheus Régis e Jeh.