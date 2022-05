Ponte Preta vai reforçada para pegar a Chapecoense pela Série B

Com um treino na tarde desta segunda-feira a Ponte Preta finalizou a sua preparação para encarar a Chapecoense nesta terça-feira em um duelo direto de meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, as duas equipes se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela nona rodada.

Entre baixas e retornos, o técnico Hélio dos Anjos fez os últimos acertos no time titular e definiu os jogadores relacionados. Todos de fora do último jogo, o lateral-direito Norberto, o zagueiro Fábio Sanches e o atacante Lucca estão de volta e serão titulares após se recuperarem de lesões musculares.

Fábio Sanches deve aparecer na vaga que vinha sendo de Fabrício Dornellas, bastante criticado pela torcida e irá fazer dupla defensiva com Thiago Oliveira. No ataque, Lucca – que é o principal goleador da equipe com oito gols -, não sente mais dores no joelho e irá atuar ao lado de Echaporã. Danilo Gomes, por sua vez, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia e é desfalque para o setor.

Mesma situação do volante Ramon, que também está de fora por suspensão. Com isso, a tendência é que Hélio dos Anjos arme um meio campo mais criativo, com Fessin atuando com Matheus Anjos, enquanto Amaral e Léo Naldi ficam na contensão.

O comandante explicou sobre essa possibilidade. “Acredito que a questão estrutural do meio vai passar por algumas situações que podem ser inéditas”, disse o treinador.

Atualmente com oito pontos ganhos, a Ponte Preta aparece na 13ª colocação. Em oito jogos são duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. O CSA, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação, mas o time campineiro fica em vantagem nos critérios de desempate.

A Ponte Preta deve começar o jogo com: Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos; Felipe Amaral, Léo Naldi, Matheus Anjos e Fessin (Wallisson); Echaporã e Lucca.