Ponte Preta vai reencontrar torcida em jogo contra o Náutico, no dia 16

01 out 2021 às 14:05 • Última atualização 01 out 2021 às 14:26

A Ponte Preta já tem data marcada para reencontrar com a torcida no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O jogo diante do Náutico, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será em 16 de outubro (sábado), às 21h30. A confirmação veio com o detalhamento da 30ª a 34ª rodadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Recentemente, o governo do Estado de São Paulo autorizou o retorno da torcida a partir de 4 de outubro, inicialmente com 30% da capacidade dos estádios. A Ponte tentou antecipação de dois dias, mas o pedido foi negado pela prefeitura de Campinas. A ideia era contar com público neste sábado, às 21h, diante do Vila Nova, pela 28.ª rodada.

Antes do retorno da torcida, além do confronto com os goianos, a Ponte Preta ainda encara o Avaí em Florianópolis (SC), pela 29ª rodada. Com 32 pontos, o time campineiro aparece na 14ª colocação e quer manter aproveitamento em casa, que conta com 64%, quinta melhor campanha.