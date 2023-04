Ponte Preta vai decidir título da Série A2 do Campeonato Paulista em casa

Jogo da volta será no Moisés Lucarelli, em Campinas - Foto: Diego Almeida - PontePress

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta segunda-feira o Conselho Técnico para as finais da Série A2 do Campeonato Paulista. Com acessos garantidos, Ponte Preta e Novorizontino disputarão o título em dois jogos. O primeiro será realizado na quarta-feira, às 18h30, e o segundo, no sábado, às 15h.

A partida de ida terá mando do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O jogo da volta será no Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte conquistou o direito de decidir em casa por ter melhor campanha. Ambos os jogos serão transmitidos pela TV Cultura, YouTube Paulistão e Estádio TNT Sports.

O critério para se chegar ao campeão continua o mesmo das fases anteriores. Leva a taça o time que vencer no placar agregado. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

No último sábado, a Ponte conquistou o retorno à elite após vencer o XV de Piracicaba por 2 a 0, chegando a 5 a 0 no placar agregado. Já o Novorizontino subiu ao vencer o Noroeste, por 3 a 0, totalizando 4 a 1 no agregado.

Ponte e Novorizontino foram justamente os dois times que caíram na temporada passada do Paulistão e agora buscam coroar a campanha com o título. Agora, vão ocupar as vagas deixadas por São Bento e Ferroviária, que foram rebaixados no Paulistão deste ano.