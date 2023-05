Ponte Preta tem um desfalque e retornos na busca pela reabilitação na Série B

Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta tem mais um desafio importante neste domingo na busca pela reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, com o apoio de seu torcedor, o time campineiro recebe o vice-líder Vila Nova, às 11 horas, no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada.

Para este duelo, o técnico Felipe Moreira não poderá contar com o lateral-direito Luiz Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Sampaio Corrêa e agora cumpre suspensão automática. Com isso, Maílton deve começar no time titular.

Em compensação, o técnico terá os retornos do lateral-esquerdo Artur e do atacante Jeh, que cumpriram suspensão e voltam a ficar à disposição. O zagueiro Fábio Sanches e o meia Elvis, preservados contra o Sampaio Corrêa por motivos físicos, também podem voltar.

Atualmente, com apenas sete pontos e uma vitória em oito jogos, a Ponte Preta aparece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.