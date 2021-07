Ponte Preta tem reunião com torcida antes de jogo contra o Goiás pela Série B

Há cinco jogos sem vencer e na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, com apenas nove pontos, a Ponte Preta recebeu nesta sexta-feira em suas dependências alguns integrantes da Torcida Jovem. Estiveram na reunião o técnico Gilson Kleina, o goleiro Ivan, o meia Camilo e o diretor de futebol, Alarcon Pacheco. O encontro foi pacífico e o tom de mais empenho para tirar o clube de Campinas (SP) da situação que se encontra.

“A reunião foi feita por nossa diretoria e a tratamos com muita seriedade. Cobramos mais empenho dentro de campo, junto a isso foi passada nossa preocupação com o que o elenco vem passando e jogando nesses últimos jogos. De prontidão, nos ouviram e foram bastante sinceros durante toda a reunião”, disse um comunicado da Torcida Jovem.

No encontro, os jogadores admitiram que os salários estão atrasados em menos de um mês e firmaram um pacto para voltar a vencer na Série B. O time alvinegro entra em campo nesta sexta-feira, às 20 horas, para enfrentar o Goiás, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

“Nós tratamos a Ponte Preta com amor, tal sentimento nos leva a apoiar o elenco neste momento atípico que estão passando. Por isso, convocamos todos os torcedores que amam a Ponte a se juntar a nós na recepção do elenco, à partir das 15 horas, em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Juntos vamos reverter esse cenário”, finalizou o comunicado.

A reunião, no entanto, não apaga a pressão em cima do clube e de Gilson Kleina, que está ameaçado no cargo. O time campineiro tem apenas nove pontos, em 13 jogos, e o pior ataque do torneio ao lado do Londrina, com sete gols marcados.