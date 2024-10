Ponte Preta tem oito pendurados para jogo antes de clássico na Série B

Depois de voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já começa a pensar no duelo com o Ceará e também no jogo seguinte, que será o clássico com o Guarani. O elenco, que se reapresenta nesta segunda-feira, conta com nada menos do que oito jogadores pendurados e, se levarem cartão amarelo contra os cearenses, não jogarão o confronto de Campinas.

Apenas seis deles, porém, precisam se preocupar contra o Ceará: Gabriel Novaes, Gabriel Risso, Guilherme Portuga, Joilson, Luiz Felipe e Sérgio Raphael. O zagueiro Luis Haquin não está à disposição, pois foi convocado pela seleção da Bolívia, enquanto Jeh segue tratando lesão muscular na coxa direita.

A Ponte Preta venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 no último sábado e subiu para o 13º lugar, com 35 pontos, três a mais do que o próprio adversário, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 32.

O técnico Nelsinho Baptista comemorou e pediu a mesma mentalidade independente do resultado. “Ganhamos posições e isso é muito importante. Eu sempre falo que ganhando ou perdendo, o trabalho vai continuar. Temos convicção no trabalho e do que está sendo feito. Os jogadores estão aceitando e colaborando. É trabalhar para buscar mais resultados”, projetou.

Para o duelo com o Ceará, o treinador não poderá contar com o zagueiro Mateus Silva, que foi expulso. Com isso, Castro, Nilson Júnior e Sérgio Raphael são opções para o setor.

“Perdemos o Mateus Silva e vamos trabalhar com o que temos à disposição. O Nilson Júnior vem buscando uma posição e entrou com personalidade. Temos o próprio Sérgio Raphael que entrou em uma necessidade e foi bem. Vamos trabalhar neste sentido para ter uma defesa tranquila”, explicou Nelsinho.

O jogo diante do Ceará, pela 31ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza (CE). O clássico com o Guarani será realizado uma semana depois, no domingo (20), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).