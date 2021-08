Esporte Ponte Preta tem negociações adiantadas com meia Matheus Anjos, do Athletico-PR

A diretoria da Ponte Preta espera anunciar nos próximos dias mais um reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do meia Matheus Anjos, que não vem sendo aproveitado no Athletico-PR.

O jogador de 22 anos está sem espaço com o técnico português António Oliveira e não joga desde o dia 25 de abril. Nesta temporada, foram apenas cinco partidas.

A busca por reforços para o setor de criação era a prioridade da diretoria depois dos acertos com o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o volante Yago. Os dois foram oficializados na semana passada.

Natural de Campinas (SP), Matheus Anjos foi revelado na base do próprio Athletico-PR e em 2018 teve uma rápida passagem pelo Guarani. Depois, o meia defendeu Paraná e Botafogo-SP.

Mas Matheus Ajos não deve ser o último reforço da Ponte Preta. A diretoria espera anunciar pelo menos mais um nome para o restante do segundo turno da Série B.

Enquanto isso, o técnico Gilson Kleina e os jogadores trabalham de olho no jogo deste domingo contra o Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 21.ª rodada. A Ponte Preta está na 15.ª colocação, com 22 pontos.