Esporte Ponte Preta tem dois gols anulados pelo VAR, mas marca no fim e vence o Brasil-RS

A Ponte Preta teve dois gols anulados pelo VAR, mas mesmo assim conseguiu uma importante vitória na luta contra o rebaixamento neste domingo ao bater o Brasil-RS por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 26.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória seguida faz a Ponte Preta abrir seis pontos para a zona de rebaixamento, subindo para o 13.º lugar com 32 pontos. Por outro lado, a situação do Brasil-RS continua crítica. Sem vencer há 14 partidas, o time gaúcho estacionou nos 16 pontos e segue na lanterna.

O primeiro tempo foi todo dominado pelo time paulista, que chegou a marcar em cabeçada de João Veras logo aos nove minutos, mas o gol foi anulado pelo VAR que registrou impedimento. O time de Campinas ainda acertou duas vezes a bola na trave de Marcelo, em cobrança de falta de Moisés e depois em chute de Lucas Cândido. A única oportunidade do Brasil-RS foi no finalzinho, mas Ivan espalmou a batida de Vidal.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. A Ponte Preta tomava a iniciativa e viu Marcelo fazer um milagre após Cleylton desviar escanteio. Na sequência, Fessin chegou a marcar, mas o gol foi mais uma vez anulado pelo VAR por impedimento.

O Brasil-RS se fechou para segurar o empate. No entanto, aos 43 minutos, João Veras aproveitou cruzamento de Rafael Santos para bater ainda com a bola no alto, bem colocado, para marcar o esperado gol da vitória. Na comemoração ele deu uma cambalhota e vibrou muito como se a torcida já tivesse voltado às arquibancadas.

Os dois times voltam a campo nesta quarta-feira, pela 27.ª rodada. O Brasil-RS recebe o Brusque, às 19 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), e a Ponte Preta vai até Maceió para enfrentar o CSA, às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 BRASIL-RS

PONTE PRETA – Ivan; Felipe Albuquerque, Cleylton, Rayan e Rafael Santos; Marcos Júnior, Lucas Cândido (Thales) e Fessin (Camilo); Richard (Niltinho), Moisés (Marcelo Hermes) e João Veras (Léo Naldi). Técnico: Gilson Kleina.

BRASIL-RS – Marcelo; Vidal, Arthur, Ícaro e Kevin; Alan Dias (Poveda), Wesley (Rômulo) e Renatinho (Heverton); Rildo (Netto), Caio Rangel (Gabriel Terra) e Erison. Técnico: Cirilo (interino).

GOL – João Veras, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Wesley, Gabriel Terra e Erison (Brasil-RS).

ÁRBITRO – Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA E PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).