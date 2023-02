Ponte Preta tem desfalques importantes para manter boa sequência no Paulista A2

Embalada por duas vitórias seguidas e na liderança do Paulista A2, a Ponte Preta terá desfalques importantes para encarar o Linense, no Estádio Gilbertão, nesta terça-feira, às 20h30, na abertura da décima rodada. O volante Ramon Carvalho, o meia Élvis e o atacante Jeh estão suspensos pelo terceiro amarelo.

Com isso, o técnico Hélio dos Anjos será obrigado a fazer mudanças no time titular. No meio-campo, sem Ramon Carvalho, a formação voltará a ter Amaral ao lado de Léo Naldi e Matheus Jesus. Outra opção é Fraga, que volta de suspensão após ser desfalque, mas desta vez deve começar no banco de reservas.

Na armação, o responsável será Cássio Gabriel, que também substituiu Élvis contra o XV de Piracicaba, quando o meia foi desfalque. No ataque, a briga está entre Eliel e Gui Pira para atuar ao lado de Dudu.

Até por conta disso, a Ponte Preta deve entrar em campo nesta terça com a seguinte formação: Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Artur e Júlio César; Amaral, Léo Naldi, Matheus Jesus e Cássio Gabriel; Dudu e Eliel (Gui Pira). Atualmente, a Ponte Preta tem 22 pontos e está isolado na primeira colocação. Em nove jogos são sete vitórias, um empate e uma derrota.