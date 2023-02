Ponte Preta tem cinco retornos para encarar vice-líder na Série A2 do Paulista

A Ponte Preta encara a próxima partida na Série A2 do Campeonato Paulista como decisão, pois encara a vice-líder Portuguesa Santista. Após poupar vários titulares, o técnico Hélio dos Anjos tem vários retornos no elenco e deve ir a campo com praticamente força máxima para o duelo.

O zagueiro Artur e o lateral-esquerdo Júnior Tavares estão de volta após terem sido poupados. Já o volante Ramon, o meia Élvis e o atacante Jeh cumpriram suspensão e também retornam. Há a expectativa ainda sobre o zagueiro Fábio Sanches, o lateral-direito Weverton e os atacantes Everton e Pablo Dyego, que se recuperam de lesões e serão reavaliados.

Há, porém, duas preocupações. Isso porque o volante Fraga foi substituído com dores no joelho direito e passará por exames. Na mesma posição, Matheus Jesus fez quatro jogos seguidos e pode ser poupado ou ao menos iniciar no banco.

O duelo com a Portuguesa Santista, pela 11ª rodada, está marcado para as 15h30 do sábado, no estádio Moisés Lucarelli. O time de Campinas lidera com 25 pontos e está há quatro jogos invicto, sendo três vitórias seguidas. É seguido pelo próprio adversário, com 22, que venceu as duas últimas partidas.