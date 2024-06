Ponte Preta supera o Ceará e eleva o moral para o dérbi de domingo pela Série B

A Ponte Preta chegará com moral para o Dérbi 207, no próximo domingo, diante do rival Guarani. Nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, o time paulista recebeu o Ceará, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e venceu por 3 a 1, se distanciando da zona de rebaixamento.

A vitória levou a Ponte Preta a 15 pontos, três a mais que o CRB, primeiro time no zona de queda, e à 13ª colocação da tabela de classificação. Do outro lado, o Ceará estacionou em 16 e acabou caindo para o 11º lugar.

Além de subir na tabela, os paulistas equilibraram ainda mais o retrospecto do duelo. Agora, em 16 jogos disputados entre eles, com seis vitórias da Ponte Preta, seis dos cearenses e mais quatro empates.

O duelo em Campinas começou agitado. A Ponte Preta buscou mais o ataque desde o apito inicial e foi recompensada pela estratégia. Aos 10 minutos, Igor Inocêncio cobrou escanteio na cabeça de Castro, que mandou no canto, sem chances para Richard, e abriu o placar.

Aos 33, Jeferson Jeh brilhou. Igor Inocêncio disputou bola na esquerda e mandou de cabeça na área. A bola sobrou para o centroavante, que de primeira, mandou para o fundo do gol e fez 2 a 0, vantagem que seguiu até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa passou a se segurar atrás, mas logo conseguiu ampliar o marcador. Aos 12, Iago Dias dividiu com Jean na área e os jogadores ponte-pretanos pediram um toque de mão do capitão adversário. O árbitro foi ao VAR e confirmou a penalidade, convertida por Dodô, aos 14, ao deslocar o goleiro.

Sem alternativas, o Ceará foi para o tudo ou nada e, aos 22, conseguiu diminuir em jogada de dois jogadores que haviam acabado de entrar. Em bate e rebate na área, Facundo Castro chutou no meio da área e Kaique Barbosa desviou para o gol.

Aos 28, a Ponte Preta conseguiu responder com Castro, que novamente em escanteio de Igor Inocêncio, mandou de cabeça e Richard fez um milagre. Na sequência da jogada, Dudu Vieira mandou de longe e o goleiro do Ceará defendeu mais uma vez no alto, mandando a bola por cima do travessão. A Ponte Preta então passou a segurar o resultado e impediu que o ataque nordestino chegasse novamente com objetividade, assegurando a vitória.

A Ponte Preta volta a campo para a 13ª rodada da Série B para um de seus jogos mais importantes da temporada. No domingo, faz o dérbi campineiro diante do Guarani, a partir das 18h30, no estádio Brinco de Ouro. No dia anterior, o Ceará retorna ao Castelão para encarar o Ituano, às 21h.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 3 x 1 CEARÁ

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Luiz Felipe (Dudu Vieira); Emerson Santos (Emerson), Castro e Dodô; Matheus Régis (Lucas Buchecha), Jeferson Jeh e Iago Dias. Técnico: Nelsinho Baptista.

CEARÁ – Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe (Guilherme Castilho), David Ricardo e Paulo Victor; Jean Irmer, De Lucca (Lucas Mugni) e Lourenço (Caio Rafael); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Kaique Barbosa) e Janderson (Facundo Castro). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS – Castro, aos 10, e Jeferson Jeh, aos 33 do primeiro tempo; Dodô, aos 14, e Kaique Barbosa, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Felipe e Mateus Silva (Ponte Preta) e Matheus Felipe (Ceará).

ÁRBITRO – André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

RENDA – R$ 73.420,00.

PÚBLICO – 3.538 torcedores.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).