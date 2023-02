Ponte Preta sofre punição por dívida e está proibida de contratar jogadores

Líder isolada da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta sofre com suas dívidas antigas. A diretoria terá que adiar os planos de fechar negócio com o atacante Gustavo Coutinho para a sequência da competição por conta de uma dívida de quase R$ 2 milhões, que gerou uma punição ao clube. Com o “transfer ban”, o time de Campinas está proibido de registrar novos jogadores.

O valor devido é a soma duas ações movidas contra o clube. Uma pelo técnico Eduardo Baptista (R$ 1,7 milhão) e outra pelo zagueiro Nathan (cerca de R$ 300 mil). O prazo final para os pagamentos dos valores expirou no dia 30 de janeiro.

O clube ainda pode sofrer outra punição a qualquer momento. Além do montante citado, a diretoria possui uma dívida de R$ 300 mil com o treinador Marcelo Chamusca. Todas as pendências vêm gestão de José Armando Abdalla, que esteve na presidência do clube entre 2018 e 2019. O “transfer ban” só pode ser revertido caso a Ponte Preta quite todo o valor das dívidas.

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Novorizontino na última quarta-feira, a Ponte Preta segue na liderança da Série A2 do Campeonato Paulista com uma certa folga para o segundo colocado – 15 da Ponte contra 12 da Portuguesa Santista. Os comandados do técnico Hélio dos Anjos voltam a campo no domingo, às 15h, quando receberão o Juventus no estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada.