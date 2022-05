Esporte Ponte Preta se reapresenta para clássico com dúvida na lateral

Depois de ganhar dois dias de folga após a vitória sobre o Brusque, por 2 a 0, no último sábado, o elenco da Ponte Preta se reapresentou na manhã desta terça-feira e deu início a preparação para o clássico contra o Guarani, no próximo domingo.

Sem ninguém suspenso, a principal preocupação do técnico Hélio dos Anjos é com os jogadores que deixaram o campo contra o Brusque sentindo problemas físicos. O caso que mais preocupa é o do lateral-esquerdo Artur, que ia passar por exames mais detalhados por conta de dores musculares na coxa.

Se Artur não reunir condições de jogo, o jovem Jean Carlos entra na lateral esquerda. Substituídos no último sábado, os volantes Felipe Amaral e Ramon não preocupam a comissão técnica alvinegra.

A tendência é que Hélio dos Anjos só faça mudanças no time titular por ordem médica. A Ponte Preta vem mostrando evolução a cada jogo e o treinador parece finalmente ter encontrado a formação ideal.

Guarani e Ponte Preta entram em campo no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.