Ponte Preta sai atrás, empata com Novorizontino e fica a um ponto de avançar às quartas

Ponte Preta e Novorizontino ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o resultado deixou ambas as equipes em boa situação visando a classificação, mas nenhuma conseguiu carimbar a tão sonhada vaga às quartas de final de forma antecipada.

A Ponte Preta continua na vice-liderança do Grupo B, agora, com 17 pontos, atrás apenas do Palmeiras. O time campineiro precisa apenas de um ponto para se garantir na próxima fase. O Novorizontino, por sua vez, chegou aos 19 no Grupo D e acirrou ainda mais a disputa por vaga com São Paulo e São Bernardo.

Apesar de jogar fora de casa, o Novorizontino foi superior no primeiro tempo e justificou a vantagem que levou para o intervalo. O time visitante dominou o adversário e criou as primeiras oportunidades de gol, a primeira com Rômulo, aos oito minutos. Ele recebeu na esquerda, limpou a marcação e chutou nas mãos do goleiro Pedro Rocha.

O gol do Novorizontino parecia uma questão de campo e saiu aos 39, com dedo do técnico Eduardo Baptista. Fabrício Daniel, que entrou no lugar do lesionado Willian Farias, aproveitou uma saída errada do goleiro Pedro Rocha para pegar de primeira e, com o gol vazio, jogar a bola para o fundo das redes.

A vantagem poderia ter sido maior se não fosse o goleiro da Ponte Preta, que deu a volta por cima ainda no primeiro tempo. Ele fez duas boas defesas antes do intervalo, ambas protagonizadas pelo lateral Raul Prata.

João Brigatti precisou agir no segundo tempo, e fez substituições que levaram a Ponte Preta ao gol de empate aos nove. Após cobrança de escanteio, Haquín ajeito ide cabeça para Gabriel Novaes. O atacante acertou um bonito chute de primeira para deixar tudo igual.

O gol desestabilizou o Novorizontino ao mesmo tempo que aumentou a confiança da Ponte Preta, que saiu na pressão. Aos 23, Gabriel Risso cruzou na medida para Gabriel Novaes, que deu um leve desvio e mandou na trave. Sem se encontrar na partida, o time visitante recuou, acabou suportando a pressão e confirmando a igualdade.

Na última rodada, o Novorizontino enfrenta a Portuguesa neste domingo, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta visita o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 1 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Castro, Haquín e Nilson Júnior (Emerson Santos); Igor Inocêncio, Léo Naldi (Luiz Felipe), Ramon Carvalho, Elvis (Paulo Villero) e Gabriel Risso; Iado Dias, e Jeferson Jeh (Gabriel Novaes/Renato). Técnico: João Brigatti.

NOVORIZONTINO – Jordi; Luisão, Renato e Chico; Raul Prata, Willian Farias (Fabrício Daniel/Paulo Vitor), Marlon, Rômulo e Daniel Barcelos (Reverson); Waguininho (Dantas) e Neto Pessoa (Lucca). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Fabrício Daniel, aos 39 minutos do primeiro tempo. Gabriel Novaes, aos nove minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Emerson Santos, Elvis e Ramon Carvalho (Ponte Preta);

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores

RENDA – R$ 173.300,00

PÚBLICO – 8.089 torcedores.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).