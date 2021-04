Ponte Preta retoma conversa com Grêmio e encaminha empréstimo de lateral-direito

A eliminação do Grêmio na Copa Libertadores deve favorecer a Ponte Preta na negociação pelo lateral-direito Felipe, titular nos dois confrontos diante do Independiente del Valle. O time gaúcho retomou as conversas nesta quinta-feira, que haviam cessadas com a necessidade de contar com o atleta nos jogos frente ao time do Equador. A expectativa é que ele assine com o clube de Campinas (SP) até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

O intuito do Grêmio é dar rodagem à jovem promessa do clube. Felipe, apesar de ter feito jogos regulares pela Libertadores, enfrenta forte concorrência na lateral direita e, provavelmente, teria poucas oportunidades ao longo do ano, uma vez que o técnico Renato Gaúcho conta para o setor com Vanderson, Victor Ferraz e Rafinha, principal contratação do clube para a temporada 2021.

Felipe tem apenas 20 anos e fez toda as categorias de base no Grêmio, subindo para o profissional em 2017. No ano passado, chegou a ser emprestado para o Brasil, de Pelotas (RS), onde fez 24 jogos. Voltou para o clube tricolor em 2021 e acabou sendo convocado para os duelos mais importantes até agora no ano.

Na Ponte Preta, o lado direito é um setor carente da equipe. Neste primeiro momento, Felipe chegaria para ser reserva imediato de Apodi, que também costuma jogar como ponta no clube campineiro, que vem sendo dirigido pelo técnico Fábio Moreno.

O clube alvinegro volta a campo pelo Campeonato Paulista nesta sexta-feira para encarar o Santos, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta é a terceira colocada do Grupo B, com quatro pontos, contra 16 do líder São Paulo e 10 da vice Ferroviária.