Ponte Preta quer aproveitar semana livre para esvaziar o departamento médico

O técnico João Brigatti pode ganhar mais opções para escalar a Ponte Preta no importante jogo do próximo domingo, contra o Novorizontino, no estádio Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

A prioridade no time de Campinas é esvaziar o departamento médico durante a semana. Desfalque de última hora diante do Corinthians, ao sentir dores na coxa direita durante o aquecimento, o zagueiro Luis Haquin é quem tem a situação mais tranquila.

Também estão no departamento médico os atacantes Gabriel Novaes e Dodô, que estão em fase final de recuperação. A expectativa é de que voltem aos treinos com bola ao longo da semana. A presença de ambos diante do Novorizontino é improvável.

No mais, a Ponte Preta não tem desfalques e deve repetir a escalação que ganhou pela primeira vez na Neo Química Arena, em São Paulo. No último domingo, o time fez 1 a 0 no Corinthians e assumiu a vice-liderança do Grupo B, com 16 pontos.

A classificação às quartas de final pode ser obtida de forma antecipada neste final de semana. Para isso, a Ponte precisa ganhar do Novorizontino e torcer por um tropeço do Água Santa diante do São Bernardo.