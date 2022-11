Ponte Preta pode tirar João Veras de time português e colocá-lo na Ferroviária

A Ponte Preta estuda qual será o futuro de João Veras. O atacante tem contrato com o Portimonense, mas quer voltar ao futebol brasileiro para ser reforços da Ferroviária. Seu vínculo com o clube português acaba no meio do ano de 2023 e, por isso, a negociação, neste momento, não é das mais fáceis.

João Veras tem vínculo com a Ponte Preta até 2024, mas a equipe campineira já afirmou que não pensa em utilizar o atleta, que está fora dos planos do técnico Hélio dos Anjos. Com isso, uma ida à Ferroviária para disputar o Paulistão poderia ser uma oportunidade de valorizar o atacante.

O atacante tem 45 jogos com a camisa alvinegra e seis gols marcados. Ele chegou ao XV de Piracicaba para reforçar as categorias de base da Ponte Preta, onde evoluiu até alcançar o time profissional. No Portimonense, fez apenas seis partidas e marcou um gol.

Enquanto define a situação do atacante, a Ponte Preta continua montando o seu elenco para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Uma das prioridades é a permanência de Everton, que vem se recuperando de lesão. A estreia da Ponte Preta na Série A2 será diante do Velo Clube, em Rio Claro.