Ponte Preta pode perder até quatro jogadores por lesão na sequência da Série B

Não bastasse a incômoda situação de figurar na zona de rebaixamento, a Ponte Preta pode perder até quatro jogadores lesionados para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Ygor Vinhas, o zagueiro Ednei e o atacante Rodrigão foram vetados pelo departamento médico na semana passada e desde então seguem em recuperação. Todos serão reavaliados para saber a evolução e se já podem iniciar a fase de transição para o campo.

Quem também será avaliado pelo departamento médico é o meia Thalles, que entrou no segundo tempo diante do Náutico, em Recife, mas sentiu lesão com apenas oito minutos em campo e precisou ser substituído. Ele acusou incômodo muscular na coxa direita.

Além desses quatro jogadores, quem segue fora é o volante Léo Naldi, que passou por artroscopia no joelho para corrigir uma cirurgia no menisco. O clube ainda não definiu prazo para o seu retorno aos gramados.

O lateral-esquerdo Jean Carlos, por outro lado, recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. O jovem de 18 anos teve o vínculo aumentado com o clube paulista até 31 de dezembro de 2024. Jean Carlos tem sete jogos em 2021 e é uma das opções para a vaga de Felipe Albuquerque.

“Vestir a camisa da Macaca é uma responsabilidade muito grande. Estou muito feliz e me sinto honrado com esta renovação de contrato. E quero poder honrar cada vez mais esta camisa que é muito sagrada”, disse o lateral.

A Ponte Preta volta a campo no sábado para enfrentar o Remo, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.