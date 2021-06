Ponte Preta pagará R$ 150 mil por empréstimo de André Luiz, do Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para oficializar o empréstimo do volante André Luiz à Ponte Preta até 30 de maio de 2022. Os clubes tinham intensificado as conversas nos últimos dias.

Antes de confirmar o negócio, o Sampaio Corrêa renovou com o jogador até 31 de dezembro de 2022. O vínculo antigo era apenas até o fim da atual temporada. O valor do empréstimo será de R$ 150 mil, sendo que André Luiz receberá, na Ponte Preta, salários de R$ 40 mil, mais do que o dobro do que recebia no clube maranhense (R$ 15 mil).

André Luiz deixa o Sampaio Corrêa no oitavo lugar com nove pontos, a um do G4, e defenderá a lanterna da Série B. A Ponte Preta soma só dois pontos e não vence desde 5 de maio.

Para tentar sair dessa má fase, a Ponte Preta recebeu, na manhã desta quinta, o padre Jamyl, da paróquia Imaculada, do bairro São Bernardo, de Campinas. Ele foi convidado por um conselheiro para benzer o Estádio Moisés Lucarelli. Além de benzer o gramado, o religioso também passou pelos vestiários e abençoou outras instalações do estádio.

O clube paulista tentará desencantar na Série B nesta sexta-feira, às 19 horas, contra o Brasil-RS no Bento de Freitas, em Pelotas, pela sétima rodada. Como vem rodando a equipe, o técnico Gilson Kleina optou por não dar indícios de quem entrará em campo. A certeza é que Rodrigão seguirá entre os titulares. Moisés e Renatinho são dois nomes que podem aparecer na equipe. Já Camilo será preservado.

“É trabalho. A gente tem que trabalhar, saber que cada vez mais, no dia a dia, tem que aumentar a concentração, trabalhar mais, que daqui a pouco os resultados vão vir. Então a gente tem essa consciência, que precisa trabalhar muito mais, focar muito mais, porque daqui a pouco começa a deslanchar no campeonato”, analisou Rodrigão.