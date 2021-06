Ponte Preta oficializa contratação do zagueiro Fábio Sanches, ex-Goiás

A Ponte Preta oficializou nesta segunda-feira seu nono reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do zagueiro Fábio Sanches, que na semana passada rescindiu o vínculo com o Goiás depois de quatro anos.

O novo reforço tem 30 anos e assinou contrato até o fim da Série B do Brasileiro. Como vinha treinando normalmente no Goiás, Fábio Sanches fica à disposição do técnico Gilson Kleina assim que a documentação for regularizada.

Com mais de 100 jogos pelo Goiás, onde estava desde 2017, Fábio Sanches defendeu ainda Mogi Mirim, América-RN, ASA, Paysandu, Atlético Sorocaba, XV de Piracicaba e Avaí.

Antes de Sanches, a Ponte Preta havia fechado com o lateral-direito Kevin, o lateral-esquerdo Rafael Santos, o zagueiro Cleylton, o volante Lucas Cândido, o meia Fessin e os atacantes Richard, Josiel e Rodrigão.

Enquanto a diretoria trabalha em busca de reforços, Gilson Kleina treina a equipe para o jogo de quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão empatados na tabela, com apenas um ponto.