Esporte Ponte Preta oficializa atacante Bruno Alves e renova com Thiago Oliveira até 2025

O atacante Bruno Alves finalmente está liberado para atuar pela Ponte Preta na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após resolver os detalhes burocráticos, o jogador assinou contrato e foi anunciado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira.

“Seja bem-vindo, Bruno Alves! Após todos os trâmites legais, o atacante assinou o contrato com a Macaca e já fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos”, comunicou a Ponte Preta.

Bruno Alves tem 29 anos e assina até o final do Campeonato Paulista Série A2. O jogador chega para ser opção ofensiva após Everton sofrer grave lesão no tornozelo e passar por cirurgia.

Vindo do Remo, o atacante fez 32 jogos e marcou sete gols em 2022. Como o time paraense foi eliminado da Série C, foi liberado com facilidade para reforçar a Ponte Preta. Revelado pelo Real Noroeste, Bruno ainda passou por Macaé-RJ, Red Bull Brasil-SP, Cuiabá-MT, Caxias-RS, Juventude-RS, CSA-AL, Oeste-SP e Brusque-SC.

ZAGUEIRO RENOVA

A Ponte Preta também anunciou a renovação com o zagueiro Thiago Oliveira até 31 de dezembro de 2025. O jogador de 20 anos chegou ao clube ainda nas categorias de base e já soma 26 partidas nesta temporada. A multa rescisória foi definida em R$ 22 milhões para clubes nacionais e de cerca de R$ 110 milhões para o exterior.