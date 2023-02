Ponte Preta mantém liderança da Série A2, seguida por Santista e Novorizontino

A briga pela liderança na Série A 2 do Campeonato Paulista está ficando cada vez melhor. Apesar de a Ponte Preta se manter isolada na frente, com 22 pontos, a perseguição é grande pela Portuguesa Santista e agora pelo Novorizontino, ambos com 19. O dérbi rioclarense, um dos destaques desta 9ª rodada, terminou empatado.

Em Campinas, a Ponte Preta manteve seu ritmo e superou o Oeste, por 2 a 1, à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. O time de Barueri segue mal das pernas, com sete pontos, agora na vice-lanterna.

A Ponte Preta sabia que precisava confirmar seu favoritismo, porque mais cedo, no estádio Ulrico Mursa, a Portuguesa Santista já havia vencido seu jogo, ao fazer 4 a 2 sobre o Monte Azul, lanterna com três pontos.

O time de maior ascensão na tabela neste momento é o Novorizontino, que conquistou sua quarta vitória seguida ao bater o Primavera, por 1 a 0, em Indaiatuba. O mandante segue com 14 pontos, em quinto lugar.

Outro time que atingiu a marca de quatro vitórias consecutivas foi o Noroeste. O time visitou o Comercial, em Ribeirão Preto, e venceu por 2 a 0, subindo para 16 pontos, em quarto lugar, sua melhor posição até o momento. O Comercial se manteve com 11, agora fora do G-8 – zona de classificação. Está em nono.

O Rio Claro se manteve dentro do G-8 ao buscar o empate por 2 a 2 com o rival Velo Clube, no dérbi 145 entre os rivais centenários. O curioso é que pela manhã os portões principais do estádio Augusto Schimidt Filho, o Schimitão, do Rio Claro, amanheceram pichados com a cor vermelha do Velo Clube.

Na classificação, o Rio Claro aparece sensivelmente melhor, com 12 pontos, em sexto lugar. O Velo Clube fecha o G-8, com 11, atrás do Taubaté por critério de desempate.

Na luta para escapar das últimas posições, em casa, o Lemense fez 1 a 0 em cima do São Caetano. Os dois têm os mesmos nove pontos, o Lemense em 12º, uma posição acima da equipe do ABC.

Em Lins, Linense e XV de Piracicaba empataram por 1 a 1. Pior para os piracicabanos, com nove pontos, em 14º lugar. O Linense, com 11, ocupa a 10ª posição.

A rodada será fechada neste domingo cedo, a partir das 10h, quando o Taubaté, defende a sétima posição, com 11 pontos, em casa diante do Juventus, com 10 pontos, em 11.º, e pensando entrar no G-8.

CONFIRA OS JOGOS DA 9ª RODADA:

SÁBADO

Portuguesa Santista 4 x 2 Monte Azul

Primavera 0 x 1 Novorizontino

Rio Claro 2 x 2 Velo Clube

Comercial 0 x 2 Noroeste

Ponte Preta 2 x 1 Oeste

Lemense 1 x 0 São Caetano

Linense 1 x 1 XV de Piracicaba

DOMINGO

10h

Taubaté x Juventus