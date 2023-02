Ponte Preta finaliza preparação para ‘jogo mais importante da temporada’

A Ponte Preta está em fase final de preparação para a estreia na Copa do Brasil, nesta terça-feira, às 21h30, quando visita o Fluminense-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). O time chegou ao local no domingo e já fez o reconhecimento do gramado.

Para o técnico Hélio dos Anjos, a partida é a mais importante da temporada até agora por conta do fator financeiro. “Vamos seguir em busca do jogo mais importante da temporada para a Ponte Preta. Agora, é a vida do clube. É sustentação financeira. Nossa responsabilidade enquanto profissionais é criar condições para o clube sempre melhorar financeiramente.”

Por participar da primeira fase, a Ponte Preta já garantiu R$ 1,25 milhão. Se avançar à segunda fase, ganha mais R$ 1,4 milhão.

Para montar o time, Hélio dos Anjos não poderá contar com o meia Élvis, que se lesionou no confronto com o Primavera, pelo Paulista A2. Assim, Cássio Gabriel deve atuar ao lado de Matheus Jesus no setor criativo.

A Ponte Preta chega em bom momento, pois tem 32 pontos e praticamente já garantiu a liderança da primeira fase do Paulista A2. O Fluminense também lidera o Piauiense e ainda não foi derrotado, somando oito vitórias e dois empates.

PONTE PRETA – Caíque França; Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur; Léo Naldi, Felipe Amaral, Cássio Gabriel e Matheus Jesus; Jeh e Pablo Dyego. Técnico: Hélio dos Anjos.