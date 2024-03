Esporte Ponte Preta fica perto da contratação do zagueiro Joílson, do Água Santa, para a Série B

Focada em reforçar o sistema defensivo, a diretoria executiva da Ponte Preta segue de olho nas oportunidades do mercado e está bem perto de acertar com um novo jogador para o setor para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Joílson, que disputou o Paulistão pelo Água Santa.

O defensor está em fim de contrato com o time de Diadema e deve ficar livre no mercado para acertar com a Ponte Preta. A ideia da diretoria é sacramentar o negócio durante essa semana. Revelado nas categorias de base do Criciúma, Joílson, de 32 anos, tem passagens por CRAC, Cuiabá, Penapolense, Oeste, Chapecoense, São Bento, São Bernardo e Novorizontino. No Água Santa, onde disputou o Paulistão, fez apenas cinco jogos.

Enquanto a direção segue no mercado, o elenco se reapresentou na segunda-feira, após uma semana de folga depois da eliminação no Paulistão, e já contou com novidades. Os volantes Dudu Vieira e Lucas Buchecha e o atacante Everton Brito já foram vistos ao lado dos novos companheiros. O primeiro chega do Santo André e os outros dois da Inter de Limeira.

Mas os novos reforços só serão oficializados a partir do dia 1º de abril, quando abre a janela de transferências. O time campineiro tem como praxe só anunciar seus reforços depois que eles estão regularizados no BID da CBF.

Neste ano, a Ponte Preta irá tentar fazer uma campanha diferente da Série B de 2023, onde brigou contra o rebaixamento até a última rodada. O time campineiro estreia no final de semana do dia 20 de abril, diante do Coritiba no Estádio Moisés Lucarelli.