Esporte Ponte Preta fecha com zagueiro Guilherme Souza, ex-XV de Piracicaba

A Ponte Preta anunciou mais um reforço para seu elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Guilherme Souza, de 25 anos, que estava jogando a Copa Paulista pelo XV de Piracicaba, desembarcou nesta segunda-feira no clube de Campinas e já foi integrado ao elenco comandado pelo treinador Hélio dos Anjos.

“Pela oportunidade de defender um time do tamanho da Ponte Preta e com a histórias que tem, minhas expectativas são as melhores possíveis”, disse o jogador de 1,88m.

O jogador começou na base do São Paulo, passou pelo América-MG e defendeu o Lemense na Série A2 do Campeonato Paulista deste ano. “Estou ansioso para iniciar os trabalhos e ficar à disposição o quanto antes. Pelo que conheço do grupo da Ponte, sei que é muito bom. Espero que seja um período de sucesso para todos nós”, completou.

Guilherme Souza brigará por posição na Ponte Preta com Mateus Silva e Fábio Sanches. Na vitória por 3 a 0 sobre o Operário-PR, os jogadores eram os únicos da posição entre os relacionados do técnico Hélio dos Anjos.

Na Série B, a Ponte Preta ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos. O próximo desafio será contra o CRB, na quinta-feira, às 21h30, no Rei Pelé, pela 22ª rodada.