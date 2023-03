Esporte Ponte Preta faz 3 a 0 no XV de Piracicaba e fica perto de voltar à elite do Paulistão

A Ponte Preta largou na frente nas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista e está bem perto de garantir o acesso para a elite estadual em 2024. Neste sábado à tarde, o time campineiro jogou bem e goleou o XV de Piracicaba por 3 a 0, mesmo atuando no estádio Barão da Serra Negra, casa do adversário. No jogo de volta em Campinas, no outro sábado, dia 1.º de abril, às 18h30, ela pode perder até por dois gols de diferença para ir à final.

Apesar do calor, o jogo começou intenso com os dois times jogando de forma aberta e em ritmo acelerado. O XV tentou ir mais ao ataque nos primeiros minutos, mas depois de algum tempo a Ponte Preta é quem passou a tomar as principais iniciativas.

Mas o gols saíram apenas no segundo tempo. O primeiro saiu num pênalti cometido pelo goleiro Alan em cima do centroavante Jeh. O meia Matheus Jesus bateu no canto e comemorou o 1 a 0, aos nove minutos. Não deu tempo do XV se reequilibrar e sofreu o segundo gol aos 19 minutos. Após uma roubada de bola na intermediária, Jeh recebeu na grande área e girou rápido. O chute saiu forte e no alto: 2 a 0.

Demonstrando sinais de cansaço, o XV não chegou mais na frente e ainda sofreu o terceiro gol aos 30 minutos, quando Ramon Carvalho arriscou de longe e o goleiro Alan demorou para cair na bola.

O público total foi de 10.659 torcedores e só não foi maior porque a direção do XV liberou somente 1.300 ingressos à torcida pontepretana, que prometi uma grande invasão à Piracicaba, distante 70 quilômetros de Campinas. A renda foi de R$ 179.275,00.

A outra semifinal começa a ser disputada neste domingo, a partir das 18h30, em Bauru, entre Noroeste e Novorizontino. A expectativa é de público superior a 10 mil torcedores no estádio Alfredo de Castilho. O jogo de volta acontecerá no outro sábado, em Novo Horizonte, a partir das 15h.