Esporte Ponte Preta fará reunião com Jeh para acalmar os ânimos após negociação frustrada com o Santos

A grande surpresa na estreia da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro certamente foi a ausência do centroavante Jeh. Segundo informou o técnico João Brigatti, o jogador sentiu um desconforto muscular. Atrelado a isso, Jeh também ficou frustrado com a negociação com o Santos não ter tido um desfecho feliz para o atacante.

Na última sexta-feira, no último dia da janela de transferência, o Santos procurou o estafe do atacante e formalizou uma proposta por empréstimo até o fim da Série B. Proposta esta que foi negada pela diretoria da Ponte Preta.

“Não tenha dúvidas que o Jeh estava envolvido em uma transação. A diretoria jamais escondeu isso de nós. Mas temos que valorizar a camisa da Ponte. Muitas vezes o atleta e empresário ficam insatisfeitos, tristes, mas não é unilateral. Tem que ser bom para os dois lados. Emprestando para o Santos a gente ia fortalecer um adversário e enfraquecer o nosso lado”, explicou Brigatti. “É um cara que faz falta para a gente. Procuro não me envolver nessas questões, mas tem que saber que a Ponte não vai mais vender jogadores de graça. Tem que ser bom para os dois lados”, completou o treinador durante coletiva após empate por 1 a 1 com o Coritiba.

Durante o Campeonato Paulista, Jeh chegou a estar no radar do Santos, que na época não formalizou uma proposta. Buscando acalmar os ânimos e aparar as arestas, a diretoria da Ponte Preta irá se reunir com ele e seus empresários para chegar a um consenso. Com a janela nacional fechada, o atacante só seria negociado caso viesse uma proposta do exterior.

Jeh renovou com a Ponte Preta até 2027, com multa de R$ 40 milhões para o mercado interno e 40 milhões de euros, ou aproximadamente R$220 milhões. O time paulista detém 60% dos direitos econômicos do atacante.

A Ponte Preta tem treinamento marcado para esta terça-feira, no CT do Jardim Eulina, em Campinas. O time se prepara a segunda rodada da Série B, quando encara o Goiás, no domingo, às 18 horas, em Goiânia.