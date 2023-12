Esporte Ponte Preta estuda a contratação do meia Hernán Toledo, do Maldonado-URU

Discreta no mercado de transferência até aqui, a Ponte Preta abriu conversas com o Deportivo Maldonado, do Uruguai, para tentar o empréstimo do meia Hernán Toledo, de 27 anos. O primeiro contato foi positivo e deve evoluir ao longo da semana.

Hernán Toledo fez 27 jogos com o Maldonado nesta temporada e marcou um único gol. Ele tem passagens ainda por Estudiantes, Banfield, Argentino Juniors, Lanús e Vélez Sarsfield, da Argentina, além do Las Palmas, da Espanha, e da Fiorentina, da Itália.

Contratado pelo Maldonado em 2016, Toledo tem contrato até o fim de 2024. O atleta foi várias vezes emprestado e pode ser cedido para a Ponte Preta para a disputa do Campeonato Paulista.

Ainda sem anunciar reforços, a Ponte Preta vem buscando definir a situação dos jogadores que estão no elenco. Nesta semana, a diretoria renovou com o meia Elvis, um dos líderes da equipe.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).