Ponte Preta encaminha venda de Douglas Mendes para o Red Bull Bragantino

Foram necessários apenas oito jogos para Douglas Mendes chamar a atenção de clubes da elite do futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino se antecipou aos concorrentes e encaminhou a contratação do zagueiro da Ponte Preta.

Douglas Mendes tem apenas 18 anos e sempre foi considerado uma joia no estádio Moisés Lucarelli. O Flamengo chegou a tentar a sua contratação antes mesmo de receber as primeiras oportunidades com o técnico Hélio dos Anjos no profissional.

Os detalhes da negociação ainda não foram divulgados, mas a Ponte Preta deve ficar com parte dos direitos econômicos do atleta. Além disso, não foi definido se o zagueiro vai agora ou no fim do ano para o clube de Bragança Paulista (SP).

Na noite da última segunda-feira, Hélio dos Anjos postou no twitter sobre as oportunidades que vem dando para os jovens jogadores e causou preocupação entre os torcedores ao “entregar” que Douglas Mendes não deveria permanecer na Ponte Preta. “Completando a relação esqueci do sensacional zagueiro DG (17) que não acredito que permaneça aqui na Ponte até o fechamento da janela”, escreveu Hélio dos Anjos, que na sequência apagou essa parte do post.

Já prevendo o assédio de outros clubes, a Ponte renovou em junho o contrato de Douglas Mendes até dezembro de 2025. A multa rescisória para o mercado interno seria de R$ 26 milhões e para o mercado externo de 26 milhões de euros.

Revelado na base da própria Ponte Preta, Douglas Mendes ficou de fora na goleada sobre o Operário, por 3 a 0, no último sábado, porque estava suspenso. Com o futuro indefinido, é dúvida para a partida de quinta-feira, contra o CRB, em Maceió (AL).