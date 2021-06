Esporte Ponte Preta encaminha acerto com o zagueiro Fábio Sanches, do Goiás

Ainda sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta tem conversas adiantadas com o zagueiro Fábio Sanches, que está acertando os últimos detalhes para rescindir contrato com o Goiás.

No clube goiano desde 2017, Fábio Sanches tem mais de 100 partidas realizadas, mas perdeu espaço nesta temporada. Foram apenas seis jogos, sendo o último deles no dia 11 de abril.

Natural de São José dos Campos-SP, Fábio Sanches passou por Mogi Mirim, América-RN, ASA, Paysandu, Atlético Sorocaba, XV de Piracicaba e Avaí antes de chegar ao Goiás.

Só nesta semana, a Ponte Preta anunciou três reforços: o zagueiro Cleylton, o meia Fessin e o atacante Rodrigão. Antes, a diretoria havia confirmado o lateral-direito Kevin, o lateral-esquerdo Rafael Santos, o volante Lucas Cândido e os atacantes Richard e Josiel.

Enquanto isso, a delegação pontepretana embarcou nesta quarta-feira para São Luís-MA, onde vai enfrentar o Sampaio Corrêa, na sexta, no Estádio Castelão, pela terceira rodada da Série B.

A Ponte tem apenas um ponto conquistado nos dois primeiros jogos. Depois de perder para o Brusque, por 1 a 0, em Santa Catarina, o time empatou com o Vasco, por 1 a 1, em Campinas.