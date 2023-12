Ponte Preta empresta zagueiro Thiagão ao CSA até o fim de 2024

Além de buscar reforços e renovações, a Ponte Preta também trabalha para realocar jogadores que perderam espaço no elenco. Pensando nisso, o clube negociou a ida do zagueiro Thiago Lopes, o Thiagão, para o CSA, que já fez o anúncio oficial.

Thiagão tem 21 anos e foi emprestado para o CSA até o fim de 2024. Com isso, poderá disputar o Campeonato Alagoano e a Série C.

O jogador chegou à Ponte Preta ainda nas categorias de base e teve sua primeira chance no profissional em 2020. Sua maior sequência no clube paulista foi em 2022, quando fez 27 jogos. Nesta temporada, fez 11 jogos. Depois de nove partidas no Paulista A2, em que a Ponte Preta se sagrou campeão, perdeu espaço e atuou em apenas dois jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).