Ponte Preta e Santista brigam pela liderança do Paulista A2 em Campinas

Donos das melhores campanhas na temporada, Ponte Preta e Portuguesa Santista fazem um duelo muito esperado, neste sábado, às 15h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Os campineiros defendem a liderança, com 25 pontos, diante dos santistas, vice-líderes com 22.

A Ponte Preta tem oito vitórias e deve contar com o apoio de sua torcida para se manter na frente. O técnico Hélio dos Anjos vai escalar força máxima, o mesmo acontecendo com a Briosa, de Sérgio Guedes, que sonha em recolocar a Briosa na elite em 2024.

Outros cinco jogos estão previstos. Pela manhã, com transmissão da TV Cultura, o Oeste, com 10 pontos, em 13º, tenta confirmar sua recuperação diante do Novorizontino, terceiro colocado com 22 pontos e que vem de quatro vitórias consecutivas.

Em Indaiatuba, o Primavera, com 14 pontos em quinto lugar, recebe o Lemense, com 10 pontos, em 12º. O Rio Claro defende a oitava posição, com 12 pontos, em casa e diante do XV de Piracicaba, com 10 pontos, em 14º, e ainda sem engrenar. O São Caetano, vice-lanterna com nove pontos, tenta fugir da rabeira diante do Comercial, com 12 pontos, em nono, e sonhando com vaga dentro do G-8. No estádio Joaquinzão, o Taubaté recebe o Linense e ambos estão com 11 pontos, em posições intermediárias.

No domingo a rodada será completada com dois jogos. Às 16h, no estádio Alfredo de Castilho em Bauru, o Noroeste tenta a sua quinta vitória consecutiva diante do Monte Azul, lanterna com quatro pontos. O time bauruense soma 19 pontos, em quarto lugar.

Às 19h, o Velo Clube, com 14 pontos, em sexto lugar, recebe o Juventus, com 13 pontos, em sétimo. Após a disputa do turno único 15 rodadas os oito melhores times chegam às quartas de finais para confrontos já previstos, de ida e volta. Pelo mesmo sistema brigam depois pelas semifinais e finais. Campeão e vice vão ascender ao Paulistão em 2024. De outro lado, os dois piores times serão rebaixados para a Série A3 em 2024.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

SÁBADO

11h

Oeste x Novorizontino

15h

Primavera x Lemense

Rio Claro x XV de Piracicaba

São Caetano x Comercial

Taubaté x Linense

15h30

Ponte Preta x Portuguesa Santista

DOMINGO

16h

Noroeste x Monte Azul

19h

Velo Clube x Juventus