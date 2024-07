Ponte Preta é derrotada pelo Paysandu em jogo marcado por erro de arbitragem na Série B

A Ponte Preta acabou derrotada em duelo direto de meio de tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, em jogo com polêmica. Jogando no estádio da Curuzu, em Belém (PA), perdeu por 1 a 0 para o Paysandu, neste sábado. O duelo foi marcado por um erro grave do árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, que deu dois cartões amarelos para Zé Mário, jogador do time paulista, mas só foi expulsá-lo após 16 minutos.

Com o resultado, a Ponte Preta – não perdia há quatro jogos – aparece na 14ª colocação com 20 pontos, três na frente da zona de rebaixamento. O rival, por sua vez, embalou a segunda vitória seguida e o sétimo jogo sem derrota, subindo para nono, com 23.

O primeiro tempo foi marcado por uma lambança da arbitragem. Aos oito minutos, Zé Mário fez uma falta na intermediária e recebeu cartão amarelo. No mesmo lance, por reclamação, teria levado mais um cartão, mas naquele momento o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz deu a advertência para Joílson, zagueiro da Ponte Preta.

Mas, 16 minutos depois, ou seja aos 24, o árbitro foi chamado pelo VAR e só então percebeu que havia dado o cartão amarelo para o jogador errado, corrigiu o erro e expulsou Zé Mário. Com um jogador a mais, o Paysandu foi para cima e conseguiu abrir vantagem aos 36 minutos.

Depois de uma cobrança de falta na área, Paulinho Boia pegou o rebote e arriscou de longe para mandar para o fundo da rede. A Ponte Preta não conseguiu responder e viu o Paysandu assustar mais algumas vezes.

Na volta para o segundo tempo, o Paysandu seguiu melhor, criando oportunidades, mas não aproveitava para matar o jogo. A Ponte Preta, sem forças, tentava achar um gol em contra-ataques. A melhor oportunidade saiu aos 27, quando Jeh recebeu e bateu firme, mas parou em boa defesa de Diogo Silva.

A resposta do Paysandu veio aos 30, quando Netinho cobrou falta e Wanderson desviou, mandando a bola no travessão. Nos minutos finais, a partida seguiu da mesma forma, com a Ponte Preta se defendendo como podia e os donos da casa em cima.

Os dois times voltam a campo no meio de semana para a disputa da 17ª rodada da Série B. Na terça-feira, a Ponte Preta recebe o Vila Nova, no Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h30. Já na quarta-feira, o Paysandu visita o Brusque, às 21h.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 0 PONTE PRETA

PAYSANDU – Diogo Silva; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Maia e Brayan Borges (Léo Pereira); João Vieira (Leandro Vilela), Val Soares e Cazares (Netinho); Jean Dias (Edinho), Paulinho Boia (Esli García) e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Joílson, Mateus Silva e Zé Mario; Castro, Ramon Cavalho (Iago Dias), Emerson (Dudu Vieira) e Elvis (Éverton Brito); Dodô (João Gabriel) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOL – Paulinho Boia, aos 40 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Paulinho Bóia, Soares e Wanderson (Paysandu); Emerson e João Gabriel (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO – Zé Mário (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio da Curuzu, em Belém (PA).