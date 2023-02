Ponte Preta dispara na liderança e 10.ª rodada tem mais sete jogos

Mesmo com alguns jogadores considerados reservas, a Ponte Preta venceu o Linense, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, no estádio Giberto Pereira Lopes, o Gilbertão, em Lins, pela abertura da 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Com isso, disparou na liderança, com 25 pontos. Sete jogos completam a rodada na quarta-feira.

Os gols da Ponte Preta foram marcados por Eliel a Cássio Gabriel e a derrota deixou o Linense com 11 pontos, em 11º lugar.

Portuguesa Santista e Novorizontino seguem atrás da liderança. A Santista tem 19 pontos e na noite desta quarta-feira vai receber o Primavera, clube de Indaiatuba e que faz campanha muito boa, com 14 pontos, em quinto lugar. Na última rodada fez 4 a 2 no Monte Azul.

O Novorizontino, também com 19 pontos, atuará como mandante, em Novo Horizonte, onde vai receber o Rio Claro, com 12 pontos, em sétimo lugar. O Tigre vem de quatro vitórias seguidas, a última em cima do Primavera, por 1 a 0.

Em alta na competição, com quatro vitórias seguidas, o Noroeste tem 16 pontos, em quarto lugar. Ele também vai atuar em casa, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, diante do São Caetano, com nove pontos, em 13º e preocupado com o rebaixamento.

À tarde, o Juventus volta à Rua Javari para se manter dentro do G-8 – zona de classificação. Tem 13 pontos, em sexto, e vai receber o Oeste, penúltimo colocado com sete pontos.

Outros clubes brigam para voltar ao G-8. É o caso do Taubaté, com 11 pontos em nono lugar, que vem de derrota em casa para o Juventus, por 3 a 2. Agora vai até a cidade de Rio Claro para enfrentar o Velo Clube, que tem 11 pontos, em décimo após empatar por 2 a 2 o clássico rioclarense.

Na briga pra não cair, o XV de Novembro recebe o Lemense, num duelo regional. Os dois times têm nove pontos, porém, o Lemense em 12º e o XV, em 14º lugar. O Comercial, com 11 pontos em 11º, quer aproveitar a fragilidade do lanterna Monte Azul, com três pontos, para voltar a vencer.

A competição segue em ritmo acelerado, porque após a fase inicial – 15 rodadas – apenas os oito melhores vão continuar nas quartas de finais e em condições de correr atrás do título e das duas vagas de acesso. Os dois piores serão rebaixados para a Série A3. No momento seriam Monte Azul, com três, e Oeste, com sete pontos.

CONFIRA OS JOGOS DA 10ª RODADA:

TERÇA-FEIRA

Linense 0 x 2 Ponte Preta

QUARTA-FEIRA

15h

Monte Azul x Comercial

Juventus x Oeste

19h30

Noroeste x São Caetano

20h

XV de Piracicaba x Lemense

Novorizontino x Rio Claro

Velo Clube x Taubaté

Portuguesa Santista x Primavera