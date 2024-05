Ponte Preta deve ter retorno de dupla para o duelo contra o Amazonas na Série B

Em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, após um empate e uma derrota nas rodadas iniciais, a Ponte Preta entrou em fase final de preparação para encarar o Amazonas, na próxima segunda-feira, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 20h.

Para este duelo, o técnico João Brigatti deve contar com dois retornos importantes. O atacante Gabriel Novais se recuperou de uma gripe e vem treinando normalmente. E o lateral-direito Igor Inocêncio está recuperado de uma lesão muscular.

O atacante deve ser titular no lugar de Jeh, que perdeu um pênalti e posteriormente levou um cartão amarelo, em apenas 27 minutos em campo, no duelo da rodada passada na derrota por 3 a 0 para o Goiás.

Por outro lado, o atacante Renato, que vinha no radar do Náutico, é dúvida. Apesar da negativa pela negociação, ele vem sentindo dores no tornozelo e não deve atuar. Atualmente, a Ponte Preta tem um ponto somado em seis possíveis e aparece dentro da zona de rebaixamento.