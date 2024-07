Esporte Ponte Preta derrota o Vila Nova com golaços e encosta no G-4 da Série B

A Ponte Preta se recuperou da derrota para o Paysandu (1 a 0) e se distanciou da zona de rebaixamento com a vitória sobre o vice-líder Vila Nova por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com dois bonitos gols, marcados por Igor Inocêncio e Élvis, de falta.

Com o resultado, a Ponte Preta subiu para o décimo lugar, com 23 pontos, quatro atrás do Novorizontino, em quarto. O Vila Nova vinha de sete jogos sem derrota na Série B e é o vice-líder, com 28, mesma pontuação do América-MG que tem uma vitória – 7 a 8 – a menos. O Santos tem 32 na liderança.

O Vila Nova criou as melhores oportunidades de gol, mas saiu atrás do placar no primeiro tempo. O time goiano chegou bem aos três. Arilson pegou o rebote na área e ficou cara a cara com Pedro Rocha, que fez um milagre para salvar a Ponte Preta. O goleiro voltou a brilhar logo depois ao pegar uma cabeçada de Elias.

A Ponte Preta foi aos poucos equilibrando as ações e abriu o placar aos 37. Após cobrança de escanteio, Igor Inocêncio pegou o rebote e encheu o pé de fora da área para fazer um bonito gol. O Vila Nova ainda tentou o empate no fim, mas o arremate de Alesson, aos 43, passou tirando tinta da trave.

O segundo tempo começou devagar. Sem que seu time desse uma resposta dentro de campo, o técnico Luizinho Lopes colocou o Vila Nova no ataque, mas acabou dando mais espaço para a Ponte Preta contra-golpear. Aos 17, Élvis arriscou de fora da área e acertou o travessão.

Élvis, o melhor em campo, teve uma segunda chance de marcar aos 23, e, desta vez, balançou as redes de Dênis Júnior. O meia cobrou falta na entrada da área, de três dedos, com perfeição, e fez 2 a 0. A bola passou do lado da barreira entrou no alto. O Vila tentou dar uma resposta e se jogou ao ataque.

O time goiano teve grande chance de diminuir aos 44, quando Igor Inocêncio derrubou Apodi dentro da área. O VAR indicou o pênalti. Alesson bateu, tentou uma paradinha inusitada e parou na defesa do goleiro Pedro Rocha, que assegurou o triunfo.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Ituano na sexta-feira, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). No sábado, às 21h, a Ponte Preta visita o Sport, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 VILA NOVA

PONTE PRETA – Pedro Rocha; João Gabriel, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson (Dudu Vieira), Castro, Ramon (Éverton Brito) e Élvis (Dodô); Matheus Régis e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf (Luciano Naninho), Cristiano (Júnior Todinho) e Arilson; Juan Christian (João Vitor), Alesson e Emerson Urso (Apodi). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS – Igor Inocêncio, aos 37 minutos do primeiro tempo. Elvis, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Elvis, Emerson e Igor Inocêncio (Ponte Preta); Cristiano e Jemmes (Vila Nova).

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA – R$ 89.150,00.

PÚBLICO – 4.410 torcedores.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).