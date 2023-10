Ponte Preta demite técnico Pintado e João Brigatti assume na reta final da Série B

A Ponte Preta comunicou nesta segunda-feira a saída do técnico Pintado. Ele não resistiu à derrota para o ABC, por 2 a 0, em Natal (RN), no último sábado. O clube paulista ainda informou que João Brigatti, que vinha atuando como coordenador técnico, assume o time na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

“A Ponte Preta agradece por sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória. A equipe profissional fica aos cuidados de João Brigatti, que foi formado como atleta e, posteriormente, como treinador na base da Ponte Preta”, informou a direção do clube.

Pintado chegou à Ponte Preta em julho e comandou o time em 11 jogos, sendo duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 33,3%. A Ponte Preta está há cinco jogos sem vencer, sendo duas derrotas seguidas.

Antes do ABC, perdeu também para o Mirassol, por 3 a 0, em casa, o que aumentou consideravelmente a pressão em Pintado. Com os resultados recentes, o time paulista está no 15º lugar com 33 pontos, quatro a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 29.

João Brigatti, que assume o time para os oito jogos finais, é um velho conhecido da torcida, pois já foi goleiro e treinador.Conquistou o Troféu do Interior, em 2018, e também ajudou na revelação de jogadores, como o lateral-direito Emerson Royal.

Dois anos depois, em 2020, teve nova passagem na Ponte Preta. Livrou o time do rebaixamento no Paulistão e ainda chegou na semifinal. Depois de um bom início na Série B, foi demitido com o time ainda no G-4.

Além da Ponte Preta, João Brigatti realizou bons trabalhos em outros clubes do futebol brasileiro, como Sampaio Corrêa, América-RN, Santa Cruz e Paysandu, se tornando ídolo em vários deles. O último trabalho do treinador de 59 anos foi no Manaus, durante a Série C do Brasileiro do ano passado.

Ele já começa a preparação com o time para enfrentar o vice-líder Sport. A partida, válida pela 31ª rodada, será realizada na segunda-feira (9), às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).