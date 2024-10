Ponte Preta corre risco de derder dois jogadores para o dérbi em julgamento no STJD

A Ponte Preta poderá ter duas baixas de última hora para o clássico com o Guarani, que será disputado no próximo domingo (20), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela Série B do Brasileiro.

O goleiro Pedro Rocha e o lateral-esquerdo Gabriel Risso serão julgados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, a partir das 10h.

O defensor será julgado pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD, pela expulsão contra o América-MG, pela entrada forte em cima de Juninho, em duelo válido pela 28ª rodada, que terminou com a vitória do rival por 2 a 0. Ele foi citado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por “praticar jogada violenta”, e pode pegar até seis jogos de suspensão.

O argentino só participa do dérbi se pegar a punição mínima de um jogo, que seria o da suspensão automática que ele já cumpriu. Caso seja condenado a duas ou mais partidas, não poderá ficar à disposição do técnico Nelsinho Baptista para o clássico.

A situação do goleiro Pedro Rocha é um pouco diferente. Isso porque, na primeira audiência, na 5ª Comissão Disciplinar do STJD, o camisa 1 foi punido com quatro jogos pela expulsão contra o Sport, por dar um soco num rival.

O Departamento Jurídico da Ponte Preta, porém, conseguiu um efeito suspensivo, que é válido até esse novo julgamento, marcado para sexta-feira. Antes de conseguir o efeito suspensivo, Pedro Rocha cumpriu um jogo de suspensão, quando não atuou na 19ª rodada, contra o Avaí.

Mas, por conta desse recurso, Pedro Rocha conseguiu atuar nas partidas contra Novorizontino, Botafogo-SP e Ceará. O goleiro foi denunciado e julgado pelo artigo 254-A, por “praticar agressão física durante a partida”. A pena máxima é de 12 confrontos. Caso pegue um novo gancho e não possa atuar no clássico, Luan Ribeiro será o substituto natural da posição.

A Ponte Preta chega para esse compromisso próximo à zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 35 pontos. O CRB, primeiro time dentro da degola, tem 33. Já o arquirrival Guarani é o lanterna com 28.

A venda de ingressos foi iniciada nesta quinta-feira com preços populares de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O torcedor da Ponte que for nas bilheterias do estádio com a camisa do clube vai pagar apenas R$ 10. A expectativa é de um público perto de 10 mil pagantes.