Ponte Preta contrata lateral-direito Igor Formiga em definitivo

Mesmo não sendo titular, o lateral-direito Igor Formiga agradou a diretoria da Ponte Preta e foi contratado em definitivo depois de ter rescindido seu vínculo com o Corinthians.

Igor Formiga, de 23 anos, chegou ao Moisés Lucarelli em janeiro por empréstimo junto ao Corinthians até o fim de abril e com os salários pagos pelo clube da capital. Foram quatro partidas pela Ponte.

Sem espaço no profissional do Corinthians, com quem tinha contrato até outubro de 2022, Igor Formiga assinou com a Ponte Preta até dezembro de 2023 e o novo vínculo já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Agradeço ao presidente e à diretoria da Ponte por essa conquista, por continuar usando esta grande camisa, focado para fazer um ótimo Brasileiro e conquistar o acesso para a Série A. É uma boa oportunidade para a minha carreira e uma experiência e aprendizado que levarei para o resto da minha vida”, disse Igor Formiga.

Com o lateral à disposição, o técnico Hélio dos Anjos segue trabalhando o time para o jogo do próximo sábado, contra o Operário, às 11 horas, em Ponta Grossa (PR), pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro.

Desfalque na estreia – empate sem gols com o Grêmio – por conta de uma lesão muscular na coxa que o tirou da reta final do Paulistão, Lucca voltou aos treinos e deve reforçar o time. O atacante tem seis gols em 11 jogos na atual temporada.