Ponte Preta contrata atacante Paulo Baya, ex-Primavera, para a Série B

A Ponte Preta acertou com o atacante Paulo Baya, ex-Primavera, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O nome do jogador já está no Boletim Informativo Diário, da CBF, e pode ser utilizado pelo técnico Felipe Moreira na partida contra o Criciúma na sexta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Paulo Baya tem 23 anos e foi revelado pelo FC Cascavel. O jogador ainda teve uma rápida passagem pelo futebol japonês, antes de voltar ao Brasil para defender o Avaí.

Depois de passar pelo clube catarinense, o atacante jogou no Brusque. No início da atual temporada, defendeu o Primavera em 11 oportunidades, com três gols marcados. O Primavera disputou a Série A2 do Campeonato Paulista, mas terminou na nona posição. Não se classificou pelo saldo de gols.

Sem o treinador Hélio dos Anjos, que pediu para deixar o clube após a derrota para o Vitória por 3 a 0, a Ponte Preta terá Felipe Moreira à frente da equipe diante do Criciúma.