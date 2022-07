Ponte Preta confirma saída de Luis Fabiano, que se despede em vídeo

A Ponte Preta confirmou, nesta quarta-feira, a saída de Luis Fabiano da diretoria do clube. O ex-jogador, que vinha atuando como gerente de futebol, chegou ao fim de seu contrato no fim de junho. Após conversa e avaliação com o presidente Marco Antonio Eberlin, foi definida a saída do profissional.

“A Ponte Preta e Luis Fabiano decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato do ex-atleta no cargo de gerente de futebol. O presidente Marco Antônio Berlin agradece a Fabiano pelos trabalhos feitos e ressalta que as portas da entidade estarão sempre abertas ao ídolo”, comunicou a Ponte Preta.

Esta foi a primeira experiência de Luis Fabiano como dirigente. Ele chegou na Ponte Preta em dezembro para ajudar no relacionamento entre a diretoria e os jogadores. Também auxiliou no contato por reforços.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, ele agradeceu pela chance e se mostrou confiante na recuperação do clube. “Agradeço muito ao presidente pela oportunidade de exercer um cargo tão importante dentro de um clube tradicional como a Ponte Preta. Foi uma experiência muito bacana. Os resultados não foram aquilo que todos esperavam, mas não faltou trabalho e dedicação. Tenho certeza que a Ponte Preta sairá dessa situação”, projetou.

CARREIRA – Revelado nas categorias de base da Ponte, o ex-atacante brilhou também com as camisas de São Paulo e Sevilla-ESP, além de ter defendido a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, marcando três gols em cinco jogos, e conquistado uma Copa das Confederações e uma Copa América.

Luis Fabiano defendeu a Ponte de 1998 a 2000, sendo uma das vendas mais caras da história do clube – foi negociado junto ao Rennes-FRA por US$ 5,5 milhões em 2000. O ex-atacante passou ainda por Porto-POR, Tianjin Tianhai-CHN e Vasco.

Na 16ª colocação, a Ponte tem 18 pontos e volta a campo na sexta-feira, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno da Série B.